LDU e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+ (streaming). A Liga é a atual campeã da Sulamericana, vencendo o Fortaleza na final; já o Tricolor conquistou a Libertadores, em decisão contra o Boca Juniors.