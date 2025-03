Las Palmas e Alavés se enfrentam nesta sexta-feira (14), em jogo válido pela 28ª rodada de La Liga. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio Gran Canária, com transmissão do Disney+. Os mandantes ocupam a 19ª colocação com 24 pontos, enquanto os visitantes estão em 18º e somam 26 pontos. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Las Palmas e Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

LAS PALMAS x ALAVÉS

LA LIGA - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Gran Canária, em Las Palmas (ESP);

📺 Onde assistir: Disney+.

➡️ Uefa e Fifa vão rever regra após pênalti anulado de Alvarez na Champions

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LAS PALMAS (Técnico: Diego Martínez)

Cillessen; Park, McKenna, Álex Suárez e Álex Muñoz; Sandro Ramírez, Campaña, Bajcetic e Moleiro; Fábio Silva e Januzaj.

continua após a publicidade

ALAVÉS (Técnico: Eduardo Coudet)

Adrián Rodríguez; Tenaglia, Mouriño, Abqar e Manu Sánchez; Cabanes, Joan Jordán, Ander Guevara e Aleñá; Carlos Martín e Kike García.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte