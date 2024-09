Juventus e Roma se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Italiano (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 04:15 • Turim (ITA)

Juventus e Roma se enfrentam neste domingo (1º), pela terceira rodada do Campeonato Italiano Série A 2024/25. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, com transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming Disney+.

🚨 Clique para assistir no Disney+

▶️Cristiano Ronaldo na lista? Portugal divulga convocados da Nations League

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventus e Roma (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS x ROMA

CAMPEONATO ITALIANO - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio. Savona, Bremer, Gatti e Cabal; Fagioli e Locatelli; Cambiaso, Mbangoula e Yildiz; Vlahovic.

ROMA (Técnico: Daniele de Rossi)

Svilar; Celik (Abdulhamid), Ndicka, Mancini e Angeliño; Paredes e Cristante; Zalewski, Dybala e Pellegrini; Dovbyk.