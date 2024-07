Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo visita o Juventude neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão 2024. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

São Paulo encara o Juventude pelo Brasileirão; veja onde assistir e mais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA - São Paulo x Grêmio

17ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto.

SÃO PAULO (Técnico: Luíz Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura; Luciano, Ferreira e Calleri (André Silva).