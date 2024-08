(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 29/08/2024 - 04:30 • Caxias do Sul (RS)

O Juventude enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi. O confronto será transmitido pelo SporTV e Premiere.

O Timão levou a melhor nos pênaltis contra o Grêmio e avançou a fase. Pelo outro lado, o Papo superou o Fluminense com o placar agregado de 5 a 4.

Retrospecto das equipes

O confronto entre as equipes já ocorreu em 31 oportunidades. Com 13 vitórias do Corinthians, sete empates e 11 vitórias do Juventude, o Timão leva vantagem no confronto. Em contrapartida, o Papo tem favoritismo no duelo jogando em casa: no total são 14 jogos e sete vitórias sobre os paulistas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CORINTHIANS

QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli; (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Victor Hugo Imazu dos Santos;

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronnie Carrillo.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diaz)

Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez e Igor Coronado; Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto.