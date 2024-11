Juventude x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Juventude e Bahia se enfrentam neste sábado (9) (Foto: Fernando Alves/ECJuventude)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 05:00 • Caxias do Sul (RS)

Juventude e Bahia se encaram, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Tricolor nordestino ocupa a 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Papo briga contra o rebaixamento na 18ª posição.

➡️Clique para assistir no Premiere

Pelo Brasileirão, o Bahia encara o Juventude no Alfredo Jaconi (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X BAHIA

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Gizeli Casaril

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Edson Carioca, Gilberto e Lucas Barbosa.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santi Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Luciano Rodríguez.