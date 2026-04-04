Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (4), a agenda do futebol reúne jogos que prometem grande emoção. Além de decisões na Inglaterra comas quartas de final da Copa da Inglaterra, teremos clássico entre Vasco e Botafogo no Brasileirão e outros confrontos do torneio nacional.
Na telinha, também terá o retorno de LaLiga com Barcelona encarando o Atlético de Madrid, e o Real Madrid enfrentando o Mallorca, além de Campeonato Saudita, Francês, Português e Alemão.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 4 de abril de 2026):
Brasileirão
Campeonato Brasileiro
18h30 — São Paulo x Cruzeiro — Premiere
20h30 — Coritiba x Fluminense — Record, CazéTV e Premiere
21h — Vasco x Botafogo — Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
16h — Fortaleza x Juventude — RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
18h — Náutico x Ponte Preta — Sportv, ge tv e Premiere
18h — Cuiabá x Ceará — Disney+
20h — Vila Nova x Atlético-GO — Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
20h30 — Londrina x Sport — Disney+
Copa da Inglaterra (quartas de final)
8h45 — Manchester City x Liverpool — ESPN e Disney+
13h15 — Chelsea x Port Vale — ESPN e Disney+
16h — Southampton x Arsenal — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
9h — Real Sociedad x Levante — ESPN 2 e Disney+
11h15 — Mallorca x Real Madrid — ESPN e Disney+
13h30 — Real Betis x Espanyol — Disney+
16h — Atlético de Madrid x Barcelona — Disney+
Campeonato Italiano
10h — Sassuolo x Cagliari — Disney+
13h — Hellas Verona x Fiorentina — Disney+
15h45 — Lazio x Parma — Xsports e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 — Freiburg x Bayern de Munique — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
10h30 — Bayer Leverkusen x Wolfsburg — Canal GOAT e OneFootball
10h30 — Hoffenheim x Mainz — OneFootball
10h30 — Werder Bremen x RB Leipzig — Canal GOAT e OneFootball
10h30 — Hamburgo x Augsburg — OneFootball
10h30 — Borussia Monchengladbach x Heidenheim — OneFootball
13h30 — Stuttgart x Borussia Dortmund — Xsports, CazéTV e OneFootball
Campeonato Holandês
11h30 — PSV x Utrecht — ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
11h30 — Nacional da Madeira x Estrela Amadora — Disney+
14h — Moreirense x Braga — Disney+
14h — Rio Ave x Alverca — Disney+
16h30 — Porto x Famalicão — ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês
12h — Strasbourg x Nice — CazéTV
14h — Brest x Rennes — CazéTV
16h05 — Lille x Lens — CazéTV
Campeonato Saudita
13h15 — Al Ahli x Damac — Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
15h — Al Hilal x Al Taawoun — Canal GOAT, Sportv, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
MLS
14h — Toronto FC x Colorado Rapids — Apple TV
17h30 — New England Revolution x CF Montréal — Apple TV
17h30 — Real Salt Lake x Sporting Kansas City — Apple TV
20h30 — Atlanta United x Columbus Crew — Apple TV
20h30 — Charlotte FC x Philadelphia Union — Apple TV
20h30 — DC United x FC Dallas — Apple TV
20h30 — Inter Miami x Austin FC — Apple TV
20h30 — New York City x St. Louis City — Apple TV
20h30 — New York Red Bulls x FC Cincinnati — Apple TV
21h30 — Chicago Fire x Nashville — Apple TV
21h30 — Houston Dynamo x Seattle Sounders — Apple TV
22h30 — Los Angeles FC x Orlando City — Apple TV
23h30 — LA Galaxy x Minnesota United — Apple TV
23h30 — San Jose Earthquakes x San Diego FC — Apple TV
23h30 — Vancouver Whitecaps x Portland Timbers — Apple TV
Campeonato Mexicano
22h — Cruz Azul x Pachuca — SportyNet
0h — Santos Laguna x América-MEX — SportyNet
