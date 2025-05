Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais jogos de hoje são pela Copa Libertadores, com destaque para São Paulo x Talleres e Botafogo x Universidad de Chile. A rodada ainda conta com River Plate, Estudiantes e Independiente del Valle em campo. Pela Sul-Americana, o Corinthians visita o Huracán, e o Vasco recebe o Melgar. A agenda inclui também América-MG x Atlético-GO pela Série B, Corinthians x Santos pelo Brasileiro sub-20 e a decisão dos playoffs da Segunda Divisão Alemã entre Eintracht Braunschweig e Saarbrücken.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 27 de maio de 2025)

Copa Libertadores

Jogos de hoje: o São Paulo encara o Talleres (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo x Talleres – 19h – ESPN e Disney+

Libertad x Alianza Lima – 19h – ESPN 4 e Disney+

Botafogo x Universidad de Chile – 21h30 – Paramount+

River Plate x Universitario – 21h30 – Paramount+

Independiente del Valle x Barcelona de Guayaquil – 21h30 – ESPN 2 e Disney+

Estudiantes x Carabobo – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

Vasco x Melgar – 19h – Paramount+

Lanús x Academia Puerto Cabello – 19h – Paramount+

Huracán x Corinthians – 21h30 – SBT, ESPN e Disney+

América de Cali x Racing-URU – 21h30 – Paramount+

Brasileirão Série B

América-MG x Atlético-GO – 19h30 – Disney+ e Kwai

Brasileirão Sub-20

Corinthians sub-20 x Santos sub-20 – 18h – Sportv

Segunda Divisão Alemã (Playoffs)

Eintracht Braunschweig x Saarbrücken – 15h30 – OneFootball

