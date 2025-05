Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, da Premier League, Campeonato Saudita, Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, Playoffs de acesso da Quarta Divisão Inglesa, Brasileirão feminino e da NWSL.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 16 de maio de 2025)

Brasileirão Série B

Chapecoense x Cuiabá - 19h - ESPN e Disney+

Premier League

Aston Villa x Tottenham - 15h30 - ESPN e Disney+

Chelsea x Manchester United - 16h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Hilal - 12h55 - BandSports e Canal GOAT

Al Nassr x Al Taawoun - 15h - BandSports e Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al-Nassr recebe o Al Taawoun pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Levante x Albacete - 15h30 - Disney+

Quarta Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Walsall x Chesterfield - 16h - Disney+

Brasileirão feminino

Fluminense (F) x Flamengo (F) - 21h - Sportv

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Orlando Pride (F) x Kansas City Current (F) - 21h - Canal GOAT