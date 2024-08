Onde assistir aos jogos de hoje (31/08/2024)

Botafogo e Fortaleza duelam pela liderança no Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Em sábado muito movimentado, os destaques dos jogos de hoje ficam com as rodadas dos campeonatos de futebol na Europa. Das cinco grandes ligas europeias, apenas o Campeonato Francês não terá jogos transmitidos neste sábado. O início da rodada do Brasileirão, com o jogo dos líderes Botafogo e Fortaleza, além da estreia da Seleção Feminina Sub-20 no mundial da categoria, também se destacam.

Botafogo e Fortaleza duelam pela liderança no Brasileirão no jogo de hoje (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 31 de agosto de 2024)

Brasileirão Série A

18h30: Cuiabá x Criciúma - Premiere

Cuiabá x Criciúma - Premiere 21h00: Botafogo x Fortaleza - SporTV e Premiere

Premier League

08h30: Arsenal x Brighton - ESPN e Disney+

Arsenal x Brighton - ESPN e Disney+ 11h00: Leicester x Aston Villa - ESPN 4 e Disney+

Leicester x Aston Villa - ESPN 4 e Disney+ 11h00: Brentford x Southampton - Disney+

Brentford x Southampton - Disney+ 11h00: Everton x Bournemouth - Disney+

Everton x Bournemouth - Disney+ 11h00: Ipswich Town x Fulham - Disney+

Ipswich Town x Fulham - Disney+ 11h00: Nottingham Forest x Wolverhampton - Disney+

Nottingham Forest x Wolverhampton - Disney+ 13h30: West Ham x Manchester City - Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Stuttgart x Mainz - Canal GOAT e OneFootball

Stuttgart x Mainz - Canal GOAT e OneFootball 10h30: Werder Bremen x Borussia Dortmund - SporTV e OneFootball

Werder Bremen x Borussia Dortmund - SporTV e OneFootball 10h30: Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - OneFootball

Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - OneFootball 10h30: Bochum x Borussia Mönchengladbach - OneFootball

Bochum x Borussia Mönchengladbach - OneFootball 10h30: Holstein Kiel x Wolfsburg - OneFootball

Holstein Kiel x Wolfsburg - OneFootball 13h30: Bayer Leverkusen x RB Leipzig - RedeTV!, SporTV e OneFootball

Campeonato Italiano

13h30: Bologna x Empoli - Disney+

Bologna x Empoli - Disney+ 13h30: Lecce x Cagliari - Disney+

Lecce x Cagliari - Disney+ 15h45: Lazio x Milan - Disney+

La Liga

12h00: Barcelona x Valladolid - ESPN e Disney+

Barcelona x Valladolid - ESPN e Disney+ 14h00: Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+ 14h15: Espanyol x Rayo Vallecano - Disney+

Espanyol x Rayo Vallecano - Disney+ 16h30: Leganés x Mallorca - Disney+

Leganés x Mallorca - Disney+ 16h30: Valencia x Villarreal - Disney+

Campeonato Português

14h00: Boavista x Estoril - Disney+

Boavista x Estoril - Disney+ 16h30: Sporting x Porto - ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

17h00: Novorizontino x Vila Nova - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Novorizontino x Vila Nova - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere 17h00: Chapecoense x Botafogo-SP - Canal GOAT e Premiere

Chapecoense x Botafogo-SP - Canal GOAT e Premiere 18h00: CRB x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

17h30: Remo x Botafogo-PB - DAZN e Nosso Futebol

Remo x Botafogo-PB - DAZN e Nosso Futebol 20h00: Ypiranga-RS x Ferroviária - DAZN

Copa do Mundo Feminina Sub-20

20h00: Brasil feminino sub-20 x Fiji feminino sub-20 - SporTV

Campeonato Argentino

15h00: Defensa y Justicia x Barracas Central - Disney+

Defensa y Justicia x Barracas Central - Disney+ 21h00: Boca Juniors x Rosario Central - ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista (Oitavas de Final)

15h00: Portuguesa x São Bento - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

Portuguesa x São Bento - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube) 15h00: XV de Jaú x União São João - Record, R7, PlayPlus e Futebol Paulista (YouTube)

XV de Jaú x União São João - Record, R7, PlayPlus e Futebol Paulista (YouTube) 15h00: Taquaritinga x Juventus - Futebol Paulista (YouTube)

Taquaritinga x Juventus - Futebol Paulista (YouTube) 15h00: São Caetano x Capivariano - Futebol Paulista (YouTube)

São Caetano x Capivariano - Futebol Paulista (YouTube) 18h00: Votuporanguense x Francana - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista (Bezinha - Semifinais)

15h00: Araçatuba x Colorado Caieiras - Futebol Paulista (YouTube)

Araçatuba x Colorado Caieiras - Futebol Paulista (YouTube) 15h00: Inter de Bebedouro x Paulista - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Inglês (2ª Divisão)

08h30: Burnley x Blackburn - Disney+

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

08h00: Nuremberg x Magdeburg - OneFootball

Nuremberg x Magdeburg - OneFootball 08h00: Hamburgo x Preussen Münster - OneFootball

Hamburgo x Preussen Münster - OneFootball 08h00: Elversberg x Darmstadt - OneFootball

Elversberg x Darmstadt - OneFootball 15h30: Kaiserslautern x Hertha Berlin - OneFootball

MLS

20h30: Charlotte x Atlanta United - Apple TV

Charlotte x Atlanta United - Apple TV 20h30: Cincinnati x Montréal - Apple TV

Cincinnati x Montréal - Apple TV 20h30: Columbus Crew x New York City - Apple TV

Columbus Crew x New York City - Apple TV 20h30: New York Red Bulls x Philadelphia Union - Apple TV

New York Red Bulls x Philadelphia Union - Apple TV 20h30: Orlando City x Nashville - Apple TV

Orlando City x Nashville - Apple TV 20h30: Toronto x DC United - Apple TV

Toronto x DC United - Apple TV 21h30: Austin x Vancouver Whitecaps - Apple TV

Austin x Vancouver Whitecaps - Apple TV 21h30: Chicago Fire x Inter Miami - Apple TV

Chicago Fire x Inter Miami - Apple TV 21h30: Dallas x Colorado Rapids - Apple TV

Dallas x Colorado Rapids - Apple TV 22h30: Real Salt Lake x New England Revolution - Apple TV

Real Salt Lake x New England Revolution - Apple TV 23h30: Los Angeles FC x Houston Dynamo - Apple TV

Los Angeles FC x Houston Dynamo - Apple TV 23h30: Portland Timbers x Seattle Sounders - Apple TV

Portland Timbers x Seattle Sounders - Apple TV 23h30: San Jose Earthquakes x Minnesota United - Apple TV

Campeonato Paulista Sub-20

11h00: Palmeiras sub-20 x Novorizontino sub-20 - TNT

Palmeiras sub-20 x Novorizontino sub-20 - TNT 15h00: Mirassol sub-20 x Santos sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Alemão Feminino