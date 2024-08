Onde assistir aos jogos de hoje (30/08/2024)

Santos e Ponte Preta duelam pela Série B (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nos jogos de hoje, os destaques ficam com o jogo do Santos pela Série B do Brasileirão, além de jogos de campeonatos europeus. Inter de Milão e Atalanta fazem bom jogo pelo Campeonato Italiano, enquanto o Benfica fecha os melhores atrativos do dia no Campeonato Português.

Em jogo hoje, Inter de Milão duela contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sexta-feira, 30 de agosto de 2024)

Brasileirão Série B

21h30: Santos x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Campeonato Italiano

13h30: Venezia x Torino - ESPN 4 e Disney+

15h45: Internazionale x Atalanta - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

15h30: Union Berlin x St. Pauli - OneFootball

Campeonato Português

16h15: Moreirense x Benfica - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

13h30: Fortuna Düsseldorf x Hannover 96 - OneFootball

13h30: Jahn Regensburg x Greuther Fürth - OneFootball

Campeonato Holandês

15h00: RKC Waalwijk x AZ Alkmaar - Disney+

Campeonato Turco

15h00: Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+

Campeonato Belga

15h45: Genk x Westerlo - Disney+

Campeonato Inglês (2ª Divisão)

16h00: Luton Town x Queens Park Rangers - Disney+

Campeonato Espanhol (2ª Divisão)

16h30: Oviedo x Racing Santander - Disney+

Copa Paulista (Oitavas de Final)

19h30: XV de Piracicaba x Oeste - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Mexicano

22h00: Atlético San Luis x Atlas - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

12h00: Turbine Potsdam x Bayern feminino - DAZN

Campeonato Paulista Sub-20