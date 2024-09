Onde assistir aos jogos de hoje (29/09/2024)

Pelo Brasileirão, o São Paulo encara o Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Neste domingo (29), os principais jogos de hoje ficam com os confrontos da rodada do Brasileirão, com grande destaque ao clássico entre São Paulo e Corinthians, no Estádio do Morumbis. Na Europa, o dia também tem bons jogos, como Real Madrid e Atlético de Madrid, na Espanha, além de Manchester United e Tottenham pela Premier League.

Em jogo hoje, o Real Madrid encara o Atlético de Madrid em clássico espanhol (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (domingo, 29 de setembro de 2024)

Brasileirão Série A

11h: Juventude x RB Bragantino - Premiere

16h: São Paulo x Corinthians - Globo e Premiere

16h: Atlético-GO x Fluminense - Globo e Premiere

16h: Fortaleza x Cuiabá - Globo e Premiere

18h30: Internacional x Vitória - Premiere

18h30: Cruzeiro x Vasco - Premiere

18h30: Bahia x Criciúma - Premiere

20h: Flamengo x Athletico-PR - Sportv e Premiere

Premier League

10h: Ipswich Town x Aston Villa - ESPN e Disney+

12h30: Manchester United x Tottenham - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

07h30: Torino x Lazio - Disney+

10h: Roma x Venezia - ESPN 4 e Disney+

10h: Como x Hellas Verona - Disney+

13h: Empoli x Fiorentina - Disney+

15h45: Napoli x Monza - ESPN e Disney+

La Liga

09h: Celta de Vigo x Girona - Disney+

11h15: Athletic Bilbao x Sevilla - ESPN 3 e Disney+

13h30: Betis x Espanyol - Disney+

16h: Atlético de Madrid x Real Madrid - Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Holstein Kiel x Eintracht Frankfurt - OneFootball

12h30: Hoffenheim x Werder Bremen - TV Cultura e OneFootball

Brasileirão Série B

16h: CRB x América-MG - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30: Mirassol x Sport - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

16h30: Remo x São Bernardo - DAZN

18h30: Londrina x Ferroviária - DAZN

Brasileirão Série D (final)

16h: Retrô x Anápolis - TV Retrô Oficial (YouTube)

Campeonato Francês

15h45: Strasbourg x Olympique de Marseille - CazéTV

Campeonato Português

14h: Porto x Arouca - Disney+

16h30: Braga x Rio Ave - Disney+

Campeonato Mexicano

00h10: Atlético San Luis x Santos Laguna - Disney+

Campeonato Escocês

08h: Rangers x Hibernian - Disney+

Campeonato Belga

08h30: Royal Antuérpia x Beerschot - Disney+

Campeonato Alemão (2ª divisão)

08h30: Colônia x Karlsruher - OneFootball

08h30: Hannover x Nuremberg - OneFootball

08h30: Hertha Berlin x Elversberg - OneFootball

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

09h: Levante x Almería - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

09h: Werder Bremen feminino x Bayern feminino - DAZN

12h: Eintracht Frankfurt feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

Campeonato Uruguaio

10h: River Plate x Fénix - Disney+

15h: Liverpool x Boston River - Disney+

17h30: Defensor x Deportivo Maldonado - Disney+

20h: Progreso x Nacional - Disney+

Campeonato Turco

10h: Trabzonspor x Konyaspor - Disney+

13h: Antalyaspor x Fenerbahçe - Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

11h: Swansea x Bristol City - Disney+

Campeonato Paulista Feminino

11h: Palmeiras feminino x RB Bragantino feminino - Sportv

11h: Corinthians feminino x São José feminino - Record News, R7, PlayPlus, Space, Max e Paulistão (YouTube)

11h: São Paulo feminino x Pinda feminino - Centauro Esporte (YouTube)

11h: Realidade Jovem feminino x Santos feminino - Futebol Paulista (YouTube)

11h: Ferroviária feminino x Taubaté feminino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Holandês

11h45: RKC Waalwijk x Ajax - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

14h: Tenerife feminino x Real Madrid feminino - DAZN

Campeonato Argentino

18h15: River Plate x Talleres - Disney+