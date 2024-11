Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/11/2024)

Nesta quinta-feira (28), os jogos de hoje têm destaque no andamento das rodadas da UEFA Europa League e da Conference League, com o confronto de maior atratividade sendo entre Tottenham e Roma. Manchester United e Chelsea também fazem embates. Além disso, a Seleção Brasileira Feminina também realiza amistoso contra a Austrália no dia de hoje.

Rubén Amorim estreia com o Manchester United em competições europeias após empatar na Premier League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Darren Staples / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 28 de novembro de 2024)

UEFA Europa League

14h45: Anderlecht x Porto - Band

17h: Manchester United x Bodo/Glimt - CazéTV

17h: Tottenham x Roma - CazéTV

UEFA Conference League

12h30: Astana x Vitória de Guimarães - CazéTV

14h45: Heidenheim x Chelsea - CazéTV

Amistoso Feminino

7h10: Austrália feminino x Brasil feminino - Sportv

Copinha Feminina

8h45: Ferroviária fem sub-20 x Vitória fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

11h: Fluminense fem sub-20 x América-MG fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

11h: Botafogo fem sub-20 x Grêmio fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h: Santos fem sub-20 x Sport fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

17h45: Centro Olímpico fem sub-20 x Cruzeiro fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

20h: Corinthians fem sub-20 x Fortaleza fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta quinta-feira estão nas partidas das competições europeias. Pela Europa League, Tottenham e Roma fazem um grande jogo, que certamente será muito equilibrado. Por jogar em casa, além de estar em uma fase melhor nas competições nacionais, o time londrino tem uma vantagem para o confronto.

Os ingleses também são favoritos em outras partidas. Manchester United e Bodo/Glimt, também pela Europa League, medem forças em Old Trafford com grande favoritismo dos Red Devils. O mesmo acontece na Conference League, com o confronto entre Heidenheim e Chelsea, no qual os Blues também são amplamente favoritos.

