Onde assistir aos jogos de hoje (27/08/2024)

Cristiano Ronaldo enfrenta o Al-Fahya em busca da primeira vitória no Sauditão. (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Em terça-feira com destaques para partidas na Europa, os jogos de hoje têm confrontos nos playoffs da Champions League, além do jogo do Barcelona em LaLiga. Jogos da Série B e do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo no Sauditão, fecham os melhores confrontos desta terça.

Coritiba e Avaí se enfrentam nesta terça-feira em jogo pela Série B. Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (terça-feira, 27 de agosto de 2024)

UEFA Champions League (Playoffs)

16h00: Galatasaray x Young Boys - SBT, TNT e Max

Galatasaray x Young Boys - SBT, TNT e Max 16h00: Sparta Praga x Malmö - Max

Sparta Praga x Malmö - Max 16h00: RB Salzburg x Dínamo Kiev - Space e Max

La Liga

14h00: Mallorca x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Mallorca x Sevilla - ESPN 4 e Disney+ 16h30: Rayo Vallecano x Barcelona - Disney+

➡️Clique para assistir na Disney+

Campeonato Saudita

15h00: Al Fayha x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Brasileirão Sub-20 (Quartas de Final)

15h30: Grêmio sub-20 x Cruzeiro sub-20 - SporTV

➡️ Clique para assistir no Sportv

Copa da Alemanha

15h45: Preussen Münster x Stuttgart - ESPN 3 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

16h00: Birmingham x Fulham - ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino (Quartas de Final)

19h00: Bragantino feminino x Corinthians feminino - SporTV

Copa Paulista

20h00: Portuguesa x São Bento - Futebol Paulista (YouTube)

Portuguesa x São Bento - Futebol Paulista (YouTube) 20h00: Comercial x Primavera - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série B

21h00: Brusque x Sport - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brusque x Sport - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere 21h30: Coritiba x Avaí - SporTV e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Amistoso Internacional Feminino