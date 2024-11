Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (25/11/2024)

Nesta segunda-feira (25), os destaques dos jogos de hoje ficam com o encerramento das rodadas em alguns dos campeonatos europeus, como na Itália e na Inglaterra. Além disso, confrontos pela Champions League Asiática e a final do Brasileirão de Aspirantes, fecham os atrativos do dia.

O Al Nassr enfrenta o Al Gharafa pela competição continental da Ásia; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 25 de novembro de 2024)

Campeonato Italiano

14h30: Empoli x Udinese - Disney+

16h45: Venezia x Lecce - Disney+

Campeonato Inglês

17h: Newcastle x West Ham - ESPN e Disney+

Brasileirão de Aspirantes

19h: RB Bragantino sub-23 x Botafogo sub-23 - Massa Bruta TV (YouTube)

Champions League Asiática

11h: Al Ain x Al Ahli - Disney+

13h: Al Gharafa x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h: Trabzonspor x Adana Demirspor - Disney+

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

17h: Port Vale x Crewe Alexandra - Disney+

Campeonato Argentino

21h15: Belgrano x Independiente Rivadavia - Disney+

Campeonato Colombiano

22h: Santa Fe x Millonarios - Fanatiz

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

O confronto de maior atratividade desta segunda-feira fica com o embate entre Newcastle e West Ham, pela Premier League. Mesmo não sendo uma partida entre clubes do chamado "Big Six", o jogo promete boas emoções, já que são times que nas últimas temporadas cresceram de produção. Jogando diante de sua torcida, o Newcastle deve sair com o resultado positivo.

Além disso, na Champions League Asiática, o time de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, joga pela competição contra o Al Gharafa. A equipe é ampla favorita para levar os três pontos para casa.

