Onde assistir aos jogos de hoje (21/09/2024)

Fortaleza e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 23:42 • Rio de Janeiro

Nos jogos de hoje, os destaques do futebol nacional ficam com as partidas do Campeonato Brasileiro, com o clássico entre Fluminense e Botafogo. Fortaleza e Bahia também devem fazer bom confronto neste sábado. Além disso, inúmeros jogos de campeonatos europeus, com destaque para Juventus e Napoli, fecham os principais embates deste início de final de semana.

Fluminense e Botafogo fazem o grande jogo do Brasileirão neste sábado; Veja os destaques de hoje Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 21 de setembro de 2024)

Brasileirão

16h: Corinthians x Atlético-GO - Premiere

16h: Vitória x Juventude - Premiere

18h30: Fluminense x Botafogo - Premiere

21h: Fortaleza x Bahia - Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Premier League

08h30: West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

11h: Fulham x Newcastle - ESPN 4 e Disney+

11h: Leicester City x Everton - Disney+

11h: Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+

11h: Tottenham x Brentford - Disney+

11h: Aston Villa x Wolves - Disney+

11h: Southampton x Ipswich - Disney+

13h30: Crystal Palace x Manchester United - ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

LaLiga

09h: Real Valladolid x Real Sociedad - Disney+

11h15: Osasuna x Las Palmas - Disney+

16h: Real Madrid x Espanyol - Disney+

Campeonato Italiano

10h: Venezia x Genoa - Disney+

13h: Juventus x Napoli - ESPN 4 e Disney+

15h45: Lecce x Udinese - Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Werder Bremen x Bayern de Munique - Sportv, Canal GOAT e Onefootball

10h30: FC Heidenheim x Freiburg - Onefootball

10h30: Union Berlin x Hoffenheim - Onefootball

10h30: VfL Bochum x Holsten Kiel - Onefootball

13h30: Eintracht Frankfurt x Borussia Monchengladbach - Rede TV, Canal GOAT e Onefootball

Campeonato Português

14h: Vitória Guimarães x Porto - Disney+

16h30: Moreirense x Famalicão - Disney+

Brasileirão Série B

17h: Goiás x Mirassol - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h: Ituano x Coritiba - Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

Copa do Mundo de Futsal

09h30: Líbia x Espanha - CazéTV e FIFA+

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

MLS

15h: New York City x Inter Miami - Apple TV+

17h: Charlotte x New England Revolution - Apple TV+

20h30: Columbus Crew x Orlando City - Apple TV+

20h30: Montréal x Chicago Fire - Apple TV+

20h30: New York Red Bulls x Atlanta United - Apple TV+

21h: Austin x Houston Dynamo - Apple TV+

21h30: Dallas x Los Angeles FC - Apple TV+

21h30: Nashville x Cincinnati - Apple TV+

21h30: Sporting Kansas City x Minnesota United - Apple TV+

22h30: Colorado Rapids x Toronto - Apple TV+

22h30: Real Salt Lake x Portland Timbers - Apple TV+

23h30: Los Angeles Galaxy x Vancouver Whitecaps - Apple TV+

23h30: San Jose Earthquakes x St. Louis City - Apple TV+

Campeonato Saudita

15h: Al Hilal x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Escocês

13h30: Rangers x Dundee - Disney+

Campeonato Turco

14h: Fenerbahce x Galatasaray - ESPN 3 e Disney+

Brasileirão Série C

17h30: Volta Redonda x Remo - DAZN e Nosso Futebol

20h: Botafogo-PB x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Uruguaio

13h30: Rampla Juniors x Cerro Largo - Disney+

16h: Racing-URU x Progreso - Disney+

19h: Nacional-URU x Defensor Sporting - Disney+

Campeonato Argentino

16h: Boca Juniors x River Plate - ESPN e Disney+

19h: Instituto Córdoba x Barracas Central - Disney+

Copa Paulista (Semifinal)

15h: Portuguesa x Votuporanguense - TV Cultura, Record e Futebol Paulista (YouTube)

15h: União São João x Monte Azul - Futebol Paulista (YouTube)

Segunda Divisão Alemã

08h: Fortuna Dusseldorf x FC Koln - Onefootball

08h: Eintracht Braunschweig x Greuther Furth - Onefootball

08h: Nurnberg x Hertha Berlin - Onefootball

Segunda Divisão Inglesa

08h30: Sunderland x Middlesbrough - Disney+

11h: Luton x Sheffield Wed - Disney+

Campeonato Alemão (feminino)

09h: Essen feminino x Bayer Leverkusen feminino - DAZN

LaLiga Feminina

14h: Sevilla feminino x Barcelona feminino - DAZN

Segunda Divisão Espanhola

11h15: Racing Ferrol x Albacete - Disney+

16h: Real Zaragoza x Levante - Disney+

Campeonato Peruano

20h30: Deportivo Garcilaso x Cienciano - Fanatiz