Onde assistir aos jogos de hoje (16/10/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (16), os destaques dos jogos de hoje ficam com jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogos adiantados por conta dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil. Partidas da Série B do Brasileirão também são atrativos do dia de hoje.

São Paulo e Vasco duelam pelo Brasileirão; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quarta-feira, 16 de outubro de 2024)

Brasileirão Série A

21h45: São Paulo x Vasco - Globo e Premiere

21h45: Fortaleza x Atlético-MG - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

20h: Chapecoense x Santos - Premiere

21h30: Sport x Operário-PR - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Uruguaio

12h: Racing x Rampla Juniors - Disney+

15h: Danubio x Peñarol - Disney+

17h30: Boston River x Progreso - Disney+

20h: River Plate x Defensor - Disney+

Copa do Brasil Sub-20 (Oitavas)

15h: Criciúma sub-20 x São Paulo sub-20 - Sportv

17h30: Goiás sub-20 x Flamengo sub-20 - Sportv

Libertadores Feminina (Semifinais)

17h: Santa Fe feminino x Independiente Dragonas - Sportv 3 e Pluto TV

Copa do Mundo Feminina Sub-17

17h: Espanha feminino sub-17 x EUA feminino sub-17 - FIFA+

17h: Nova Zelândia feminino sub-17 x Nigéria feminino sub-17 - FIFA+

20h: Coreia do Sul feminino sub-17 x Colômbia feminino sub-17 - FIFA+

20h: República Dominicana feminino sub-17 x Equador feminino sub-17 - FIFA+

Concachampions Feminina

21h: NJ/NY Gotham FC x Tigres Femenil - Disney+

23h: San Diego Wave x América Femenil - Disney+