Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (11/12/2024)

Nesta quarta-feira (11), o destaque dos jogos de hoje é a partida do Botafogo pelo Mundial de Clubes contra o Pachuca. Além disso, há confrontos da Uefa Champions League e da Europa League, com o grande atrativo sendo o duelo entre Juventus e Manchester City.

Juventus encerrou sua preparação para encarar o Manchester City na Champions; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de dezembro de 2024)

Copa Intercontinental

14h: Botafogo x Pachuca - Globo, Sportv e CazéTV

Champions League

14h45: Atlético de Madrid x Slovan Bratislava - TNT e Max

14h45: Lille x Sturm Graz - Space e Max

17h: Borussia Dortmund x Barcelona - TNT e Max

17h: Arsenal x Monaco - Space e Max

17h: Juventus x Manchester City - Max

17h: Milan x Estrela Vermelha - Max

17h: Benfica x Bologna - Max

17h: Feyenoord x Sparta Praga - Max

17h: Stuttgart x Young Boys - Max

Europa League

12h30: Fenerbahçe x Athletic Bilbao - CazéTV

UEFA Youth League

11h: Juventus sub-19 x Manchester City sub-19 - UEFA.tv

12h: Borussia Dortmund sub-19 x Barcelona sub-19 - UEFA.tv

Copinha feminina (Semifinais)

20h: Internacional feminino x Ferroviária feminino - BandSports, CazéTV, Redevida+ e Paulistão (YouTube)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: West Bromwich x Coventry - ESPN 4 e Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta quarta-feira ficam com o jogo do Botafogo e com a Champions League. O Glorioso, pela Copa Intercontinental, contra o Pachuca, do México. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, o time carioca chega com moral e também com favoritismo para este confronto de hoje.

Na Champions League, Juventus e City fazem o melhor duelo do dia. O jogo promete ser muito equilibrado, mas a Velha Senhora pode aproveitar o fator casa, além da inconsistente fase recente do time de Manchester, para levar os três pontos.

