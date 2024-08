Onde assistir aos jogos de hoje (10/08/2024)

Vasco e Fluminense fazem clássico no Rio de Janeiro. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Com sábado recheado de futebol, destaque dos jogos de hoje fica com a rodada do Brasileirão, com as principais partidas sendo os clássicos entre Vasco e Fluminense e Cruzeiro e Atlético-MG. Além disso, a equipe de futebol feminino do Brasil disputa o ouro nas Olimpíadas diante dos EUA e Manchester United e Manchester City fazem clássico pela Supercopa da Inglaterra.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 10 de agosto de 2024)

Olimpíadas de Paris 2024 (final):

12h - Brasil feminino x EUA feminino - Globo, Sportv e CazéTV

Brasil enfrenta os EUA na grande decisão das Olimpíadas neste sábado (10). Foto: Clement MAHOUDEAU / AFP

Supercopa da Inglaterra:

11h - Manchester City x Manchester United - ESPN e Disney+

Brasileirão Série A:

16h - Fortaleza x Criciúma - Premiere

19h - Cuiabá x Grêmio - Sportv e Premiere

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Globo e Premiere

21h30 - Vasco x Fluminense - Globo e Premiere

21h30 - Corinthians x RB Bragantino - Globo e Premiere

Brasileirão Série B:

17h - Ituano x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

17h - Sport x Amazonas - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C:

17h - Confiança x Remo - DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e Zapping

17h - São José-RS x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Caxias x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Ferroviária x Athletic - DAZN e Nosso Futebol+

Amistoso Internacional:

8h30 - Ipswich Town x Nice - ESPN 4 e Disney+

10h30 - Bayer Leverkusen x Betis - ESPN 2 e Disney+

10h30 - Stuttgart x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Disney+

11h - Wolverhampton x Rayo Vallecano - Disney+

12h - Hoffenheim x Fulham - ESPN 3 e Disney+

12h - Newcastle x Brest - Disney+

13h - Everton x Roma - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Tottenham x Bayern - Canal GOAT

Campeonato Inglês (2ª divisão):

8h30 - Leeds United x Portsmouth - ESPN e Disney+

Campeonato Português:

16h30 - Porto x Gil Vicente - ESPN e Disney+

Campeonato Argentino:

18h45 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

20h30 - River Plate x Huracán - ESPN e Disney+

Copa Paulista:

15h - EC São Bernardo x Juventus - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - União São João x XV de Piracicaba - Futebol Paulista (YouTube)

15h - São Caetano x Oeste - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Rio Branco x São Bento - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Taquaritinga x Rio Claro - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Primavera x RB Bragantino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino:

15h - Taubaté feminino x RB Bragantino feminino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista Sub-20:

15h - Palmeiras sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Corinthians sub-20 x XV de Jaú sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Santos sub-20 x São Bento sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Carioca Série A2: