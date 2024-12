Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (06/12/2024)

Nesta sexta-feira (06), os destaques dos jogos de hoje ficam com o início das rodadas de diversos campeonatos na Europa, com o principal confronto sendo entre Atalanta e Milan, na Itália. Além disso, o PSG também joga na França, contra o Auxerre, fechando os melhores atrativos do dia. Pela Fórmula 2, Gabriel Bortoleto realiza a fase de treinos livres, em final de semana que pode garantir o título.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 06 de dezembro de 2024)

Campeonato Italiano

14h30: Inter de Milão x Parma - ESPN 4 e Disney+

16h45: Atalanta x Milan - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

17h: Auxerre x PSG - CazéTV

Campeonato Alemão

16h30: Stuttgart x Union Berlin - Sportv, Canal GOAT e Onefootball

Campeonato Holandês

16h: PSV x Twente - Disney+

Campeonato Espanhol

17h: Celta de Vigo x Mallorca - Disney+

Campeonato Português

17h15: Braga x Estoril - Disney+

Campeonato Saudita

14h: Al Ittihad x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Turco

14h: Trabzonspor x Kasimpasa - Disney+

Fórmula 2

4h05: Treino Livre - Bandsports e F1TV

8h: Classificação - Bandsports e F1TV

Campeonato Alemão Feminino

14h30: Bayer Leverkusen feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30: Paderborn x Schalke 04 - Onefootball

14h30: Elversberg x Nurnberg - Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30: Mirandés x Levante - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Burnley x Middlesbrough - ESPN 2 e Disney+

Copa do Uruguai

20h: Nacional x Defensor Sporting - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta sexta-feira ficam com os jogos entre Atalanta e Milan, além de Auxerre e PSG. No confronto italiano, as equipes prometem fazer um ótimo jogo, mas o time de Bergamo faz um campeonato melhor do que o time de Milão neste início de temporada. A força de sua torcida também pode ajudar.

Já na França, o PSG é o grande favorito para a partida, sem dúvida alguma. Líder da competição e favorito para ganhar a Ligue 1 nesta temporada, o time parisiense deve somar mais três pontos para ir se aproximando do título nacional.

