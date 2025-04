A segunda rodada dos playoffs da NBA terá continuidade nesta quarta-feira (23) a partir das 19h (horário de Brasília). Os confrontos entre os times seguem o formato "melhor de sete", ou seja, a equipe que conquistar quatro vitórias primeiro em uma série de sete jogos avança para a próxima fase. Saiba onde assistir:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Boston Celtics enfrenta o Orlando Magic nesta quarta-feira (23) (Foto: Maddie Meyer/AFP)

➡️ Jogadores da NBA elegem atleta mais superestimado da liga

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 23 de abril de 2025)

Boston Celtics x Orlando Magic - (Playoffs – Jogo 2) - 19h (de Brasília)

O Boston Celtics venceu o primeiro jogo da série por 103 a 86 e lidera a série. Hoje, a partida será realizada às 19h, no TD Garden, em Boston, e terá transmissão ao vivo da Amazon Prime Video e da NBA League Pass.

Cleveland Cavaliers x Miami Heat - (Playoffs – Jogo 2) - 19h30 (de Brasília)

O Cleveland Cavaliers derrotou o Miami Heat na primeira partida da série por 121 a 100. O segundo duelo entre as equipes será às Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, e terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass.

continua após a publicidade

Houston Rockets x Golden State Warriors - (Playoffs – Jogo 2) - 21h30 (de Brasília)

Fora de casa, o Golden State Warriors surpreendeu o Houston Rockets e venceu a primeira partida por 95 a 85. Ainda no Texas, no Toyota Center, o segundo confronto será às 21h30 e terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e Disney+.

"Tradicional" vitória dos Warriors

Além do coelhinho da Páscoa, o Golden State Warriors costuma presentear os torcedores do azul e dourado nesta data festiva. Desde a chegada de Stephen Curry ao time, via Draft de 2009, a franquia de San Francisco construiu um impressionante histórico de vitórias em partidas realizadas no domingo de Páscoa: são 12 triunfos em 14 jogos disputados. Ademais, a equipe contribuiu mais uma vez para a "tradição" com o resultado positivo de 95 a 85, contra o Houston Rockets, na primeira partida da série dos Playoffs da NBA.