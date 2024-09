Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

Pela 28ª rodada do Brasileirão, o {Vasco} joga hoje contra a equipe do {Cruzeiro}. Pelo primeiro turno da competição, as equipes saíram com um ponto cada, já que o placar daquela partida terminou zerado. A bola rola a partir das 18h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal de pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Pelo primeiro turno, Vasco e Cruzeiro empataram sem gols; Veja as informações do jogo do Vasco hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após derrota para o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, pelo placar de 1 a 0, em São Januário. A fase do Gigante da Colina na competição não é muito positiva, com apenas duas vitórias, nos últimos cinco jogos pelo campeonato, e ocupa a décima posição. Vale lembrar que o Vasco também ainda está vivo na Copa do Brasil e irá enfrentar o Atlético-MG pelas semifinais da competição.

Já o Cruzeiro vem embalado pela classificação às semifinais da Sul-Americana, após vencer o Libertad (PAR) em um agregado de 3 a 1 para a equipe mineira. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ocupa atualmente a sétima posição do campeonato, mas também tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, contra o Atlético-GO, no começo de setembro, desde lá, o Cabuloso não sabe mais o que é vencer por esta competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Cruzeiro x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Vasco

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro, 18h30

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Cruzeiro e Vasco

Cruzeiro

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge - Técnico: Fernando Diniz (Ainda não poderá atuar por estar suspenso; Eduardo Barros comandará a equipe).

Desfalques: João Marcelo (Suspenso); Juan Dinenno, Japa, Rafa Silva e Vitinho (Lesionados).

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo), Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Payet (Coutinho), Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Jair, Paulinho, Estrella e Adson (Lesionados ou em fase de transição física).