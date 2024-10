Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Vasco joga contra o Cuiabá por jogo atrasado do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Vasco encara o Cuiabá por partida atrasada da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da plataforma de pay-per-view do Premiere.

Após ser eliminado pelo Atlético-MG da Copa do Brasil, o Vasco encara o Cuiabá por jogo atrasado do Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após ter sido eliminado da Copa do Brasil para o Atlético-MG no último final de semana, ao empatar em 1 a 1 com a equipe mineira. O Gigante da Colina havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1. No Brasileirão, o time do Rio de Janeiro se encontra na 10ª posição, com 37 pontos somados. Nos últimos cinco jogos, o Vasco soma três empates e duas derrotas, não vencendo na competição desde o dia 01 de setembro, quando venceu o Vitória.

Já o Cuiabá chega para esta partida em uma situação bem mais delicada do que o seu rival do jogo de hoje. Atualmente, a equipe do Mato Grosso está na 19ª colocação do Brasileirão, com apenas 27 pontos feitos até o momento. Nos últimos cinco jogos da equipe no campeonato, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco e Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Cuiabá

Brasileirão Série A - 19ª rodada (Jogo atrasado)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de outubro, 19h

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Vasco e Cuiabá

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Puma Rodriguez, Emerson Rodriguez (Payet) e Coutinho; Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: David, Adson e Estrella (Lesionados); Paulinho (Em fase de transição física).

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta - Técnico: Bernardo Franco.

Desfalques: Lucas Mineiro (Suspenso); Derik Lacerda (Afastado do elenco).