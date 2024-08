Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Goiás se reencontram em busca da vaga nas quartas da Copa do Brasil. Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro

Jogo de São Paulo e Goiás hoje Copa do Brasil define o último classificado para as quartas. O jogo de ida terminou em 2x0 para o tricolor paulista, que busca manter o resultado positivo da primeira partida para se classificar para as quartas da competição. O confronto terá início às 20:00h pelo horário de Brasília, no Estádio Hailé Pinheiro, casa da equipe goiana. O jogo terá transmissão apenas pelo Prime Video

As equipes vivem momentos distantes, O São Paulo é o atual sexto colocado no Brasileirão e está colado no G4 do campeonato com 35 pontos, dois atrás do quarto Palmeiras, fazendo boa campanha no campeonato nacional. Já o Goiás é, hoje, o décimo colocado na Série B do Brasileiro e vive um momento mais instável na competição.

Jogo entre São Paulo e Goiás define último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de São Paulo e Goiás hoje (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Goiás x São Paulo

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de agosto de 2024, às 20:00h;

📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro (GO);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽Prováveis escalações de Goiás x São Paulo

Goiás

Tadeu; Diego, David Braz, Messias (Reynaldo) e Sander (Luiz Henrique); Nathan Melo, Rafael Gava e Régis; Welliton, Galhardo (Edu) e Paulo Baya - Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Marcão (suspenso), Edson Felipe (machucado) e Rildo (não pode atuar pelo Goiás na Copa do Brasil porque já jogou pelo Juventude).

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. - Técnico: Luis Zubeldía

Desfalques: Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito), Galoppo (dores no dorso do pé direito), Igor Vinícius (risco de lesão).