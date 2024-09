Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Internacional duelam pela 27ª rodada do Brasileirão (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga hoje contra a equipe do Internacional, dentro de casa, no Estádio do Morumbis. No primeiro turno, as equipes somaram um pouco cada uma, devido ao empate em 0 a 0. O jogo terá início a partir das 18h30, no horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga hoje contra o Internacional (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem para o jogo de hoje após empatar com o Botafogo pela primeira partida das quartas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista está na quinta posição e espera chegar cada vez mais próximo do G4, já que está apenas um ponto atrás do Flamengo. Na última rodada, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0.

Já o Internacional chega para o jogo de hoje após vencer na última rodada do Brasileirão, com um ótimo placar de 3 a 0 sobre o Cuiabá. Na classificação do campeonato, a equipe gaúcha se encontra na oitava posição, além de estar embalado por uma sequência de três vitórias seguidas na competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Internacional

Brasileirão Série A - 27ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro, 18h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações confirmadas de São Paulo e Internacional

São Paulo

Jandrei; Ruan, Ferraresi, Sabino; Igor Vinícius, Marcos Antônio, Longo, Michael Araújo; Erick, Wellington Rato (Luciano), André Silva - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha, Patryck Lanza e Rodrigo Nestor (Lesionados).

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata; Wesley, Rafael Borré (Enner Valencia) - Técnico: Roger Machado

Desfalques: Gabriel Carvalho (Suspenso).