Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o {Santos} joga hoje contra a equipe do Operário-PR, na Vila Belmiro. Pelo primeiro turno da competição, o clube paranaense acabou saindo vitorioso, com um placar favorável de 1 a 0. A partida terá início a partir das 18h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após um empate em casa contra a equipe do Novorizontino. Com o resultado, o time da baixada santista continuou sendo o vice-líder da Série B, com 50 pontos feitos nas 28 rodadas que aconteceram. Mesmo com o empate, a fase do Peixe é boa, com três vitórias nos últimos cinco jogos e está na cola do Novorizontino, apenas um ponto atrás do líder.

Já o Operário está atualmente no exato meio da tabela do campeonato, em décimo, com 39 pontos marcados até o momento. Na última rodada da competição, o time paranaense conquistou os três pontos ao vencer o Guarani, diante de sua torcida, mas só venceu dois de seus últimos cinco jogos e já está se distanciando dos líderes da Série B.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Operário-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Operário-PR

Brasileirão Série B - 29ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro, 18h

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Santos e Operário-PR

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Guilherme, Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Aderlan e Kevyson (Lesionados).

Operário-PR

Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Joseph), Willian Machado, Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz, Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald, Felipe Augusto - Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques: Daniel Lima (Suspenso); Vinicius Mingotti (Lesionado e afastado por problemas pessoais).