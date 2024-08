Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Cuiabá jogam no Allianz Parque (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 24/08/2024 - 12:54

Neste sábado (24), o Palmeiras enfrenta o Cuiabá pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tenta se recuperar na temporada, já que acabou de ser eliminado na Libertadores pelo Botafogo. No primeiro turno, a equipe paulista venceu o Cuiabá por 2 a 0. O confronto terá início às 18h30, no Allianz Parque, com transmissão do Premiere.

Palmeiras enfrente o Cuiabá neste sábado (24) - (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras acabou de ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, após empate diante de sua torcida pelo placar de 2 a 2. Pelo Brasileirão, o Verdão está na terceira colocação, apenas quatro pontos atrás do líder, que é justamente a equipe que o eliminou da competição continental.

O Cuiabá está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe, assim como o Alviverde, só tem o campeonato nacional para disputar e pode concentrar suas forças para sair da zona de rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cuiabá

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto, às 18h30

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

⚽Prováveis escalações de Palmeiras e Cuiabá

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Felipe Anderson - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Zé Rafael, Gustavo Gómez e Flaco López (Suspensos); Dudu e Bruno Rodrigues (lesionados).

Cuiabá

Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga (Gabriel); Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta - Técnico: Petit.

Desfalques: Alan Empereur (Supenso); Matheus Alexandre e Ramon (lesionados).