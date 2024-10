Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Fluminense visita o Vitória pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Fluminense visita o Vitória pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time baiano venceu a partida, pelo placar de 1 a 0, em pleno Maracanã. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de pay-per-view do Premiere.

O Fluminense encara o Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após ter vencido o seu grande rival, Flamengo, pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu um leve respiro na tabela, subindo para a 11ª posição, com 36 pontos somados. Nas últimas cinco partidas da equipe carioca no Campeonato Brasileiro, o Flu tem três derrotas e duas vitórias.

Já o Vitória chega para esta partida após também vencer a sua última partida pela competição, batendo o RB Bragantino pelo placar de 1 a 0, diante de sua torcida. Com a vitória na 30ª rodada, a equipe baiana chegou aos 32 pontos, assumindo a 16ª posição do campeonato, um a mais apenas do que o Corinthians, o primeiro time da zona de rebaixamento. Nas últimas cinco partidas, o Vitória tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vitória e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Fluminense

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 16h30

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Vitória e Fluminense

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Wagner Leonardo (Suspenso).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Keno, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Lelê, Nonato, Serna e Thiago Silva (Lesionados); Bernal (Suspenso).