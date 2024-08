Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Fluminense encara o Atlético-MG após classificação na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Atlético-MG fazem clássico nacional pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes empataram em 2 a 2. O jogo deste sábado (24) será no Estádio do Mineirão, a partir das 21h (de Brasília). A transmissão será do SporTV e do Premiere.

Fluminense enfrenta o Atlético-MG em prévia das quartas da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Em mais um bom jogo da rodada do Brasileirão, o Fluminense chega embalado para começar a se recuperar no campeonato. O Tricolor das Laranjeiras se classificou para às quartas de final da Libertadores após vencer o Grêmio nos pênaltis e irá enfrentar justamente o Galo na próxima fase. A prévia do jogo decisivo pela competição continental é de grande valor para a equipe carioca sair da zona de rebaixamento.

Já o Atlético-MG ocupa atualmente a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. O Galo também chega com clima bom para a rodada, após ganhar do San Lorenzo em casa e passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Fluminense

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto, às 21h

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

⚽Prováveis escalações de Atlético-MG e Fluminense

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Alan Franco, Otávio, Zaracho e Arana; Paulinho e Deyverson (Hulk) - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Hulk é a única dúvida do Galo para a partida.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga; André e Martinelli; Arias, Ganso e Serna; Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Marcelo, Diogo Barbosa e Cano (lesionados).