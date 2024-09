Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Flamengo encara o Bahia no Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e Bahia se enfrentam hoje, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, para decidir uma vaga nas semifinais da competição. O primeiro jogo terminou em 1 a 0 para a equipe carioca, que espera ao menos segurar o resultado para avançar. A partida terá início a partir das 21h45 no horário de Brasília, com transmissão da Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

Com gol de Nicolas De La Cruz, o Flamengo chega para o jogo de hoje com vantagem (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje com novidades em seu elenco para o restante da temporada. O clube fechou nessa janela de julho com jogadores como Alex Sandro, Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. No entanto, os jogadores não devem jogar ainda pela Copa do Brasil. O quarto colocado do Brasileirão joga em casa e tem a vantagem de 1 a 0 no placar para seguir adiante na competição.

O Bahia terá que reverter o resultado adverso no jogo de ida, porém o apoio da grande maioria dos torcedores será para o rival, já que a decisão ocorre no Maracanã. Na janela do meio do ano, o agora sétimo colocado do Campeonato Brasileiro acertou com Luciano Rodríguez e Iago Borduchi, que estava no futebol alemão.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bahia

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

⚽Escalações confirmadas de Flamengo e Bahia

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson (Bruno Henrique), Arrascaeta; Luiz Araújo, Gabigol - Técnico: Tite.

Desfalques: Everton Cebolinha, Matías Viña e Pedro (Lesionados pelo resto da temporada).

Bahia

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano, Everaldo - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: O clube não tem desfalques certos para a partida, Acevedo e Biel Teixeira são dúvidas para o confronto por estarem em transições de lesões.