Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Santos e Ponte Preta duelam pela 24ª rodada da Série B (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (30), Santos e Ponte Preta iniciam a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o jogo de hoje, as equipes voltam a se enfrentar na competição depois de uma vitória do Peixe no primeiro turno pelo placar de 2 a 1. O jogo terá início a partir das 21h30, no horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

➡️Clique para assistir no SporTV

O jogo de hoje pode valer a liderança para o Santos; No primeiro turno, o Peixe venceu a Ponte por 2 a 1 Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para a partida com a esperança de quebrar um jejum de vitórias que já dura três jogos. A última vez que a equipe somou três pontos foi contra o Paysandu, no início do mês, quando o Peixe ganhou por 3 a 0. Agora, com os resultados negativos, o Santos perdeu a liderança da Série B para o Novorizontino e precisa voltar a vencer se quiser ser líder da competição novamente.

➡️Clique para assistir no Premiere

A Ponte Preta também vem para o jogo de hoje em um jejum que já dura um tempo. A Macaca não sabe o que é vencer desde o dia 4 de agosto, quando bateu o Avaí pelo placar mínimo de 1 a 0. Desde lá, a Ponte teve dois empates e duas derrotas na Série B e atualmente está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro Série B, já longe dos líderes da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Ponte Preta (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Ponte Preta

Brasileirão Série B - 24ª Rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 30 de agosto, às 21h30

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio

⚽Prováveis escalações de Santos e Ponte Preta

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil, Souza (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme, Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: Escobar (Suspenso); João Paulo, Kevyson e Aderlan (Lesionados).

Ponte Preta

Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Mateus Silva, Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Matheus Régis (Dodô), Everton Brito (Iago Dias), Jeh - Técnico: Nelsinho Baptista.

Desfalques: Renato (Suspenso).