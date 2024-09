Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Criciúma jogam pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Criciúma jogam hoje pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. No primeiro turno da competição, o Verdão levou a melhor sobre o seu rival, mesmo sendo visitante naquela ocasião. A partida terá início a partir das 16h, no horário de Brasília. A transmissão será da Globo e do canal por pay-per-view do Premiere.

Palmeiras espera encostar nos líderes se vencer o Criciúma no jogo de hoje (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Atualmente terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega para o jogo de hoje embalado por três vitórias seguidas antes da paralisação da data Fifa. Na última partida do Verdão antes do Brasileirão parar, a equipe saiu vencedora sobre o Athletico-PR com o placar de 2 a 0. Se vencer, a equipe paulista pode encostar nos líderes, já que está a apenas três pontos do Botafogo.

Já o Criciúma precisa vencer para ir se afastando da zona de rebaixamento da competição. Atualmente, a equipe se encontra na 14ª posição com 28 pontos, mas ainda tem um jogo a menos com relação a maioria dos outros clubes do campeonato. O Criciúma não vence uma partida desde o dia 03 de agosto, quando bateu o Atlético-MG por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Criciúma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Criciúma

Brasileirão Série A - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 16h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Palmeiras e Criciúma

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Zé Rafael (Suspenso); Bruno Rodrigues, Piquerez, Dudu, Gabriel Menino, Mayke e Vitor Reis (Lesionados ou em transição física).

Criciúma

Gustavo, Dudu (Claudinho), Maia (Rodrigo), Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Patrick de Paula, Ronald, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie - Técnico: Claudio Tencati.

Desfalques: Wilker Ángel, Jhonatan, Barreto e Felipe Vizeu (Lesionados ou em transição física).