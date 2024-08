Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

O Corinthians enfrenta um dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, neste domingo (25). No primeiro turno da competição, o jogo que aconteceu na Neo Química Arena terminou empatado pelo placar de 0 a 0. Agora, o jogo de hoje será na Arena Castelão, a partida se inicia às 16h00, pelo horário de Brasília e o jogo terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Em jogo hoje, Corinthians e Fortaleza duelam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians está atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão e busca sair da desconfortável posição que se encontra. Porém, o confronto não será fácil, já que o Fortaleza é um dos líderes do campeonato. A recente classificação para às quartas da Sul-Americana ao bater o RB Bragantino nos pênaltis, deve ajudar o Timão para essa partida.

O Fortaleza também vem embalado após vencer seu confronto na competição do segundo escalão da América Latina com a vitória por 3 a 1 contra o Rosário Central. Uma vitória sobre o Corinthians pode ainda valer a liderança do Brasileirão, dependendo do resultado do jogo do Botafogo.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fortaleza x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Corinthians

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 16h00

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo

🟨 Árbitro: Felipe Lima (FIFA/MG)

⚽Prováveis escalações de Fortaleza e Corinthians

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Marinho, Matheus Rossetto (lesionados); Calebe (segue em recuperação de lesão).

Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Raniele, Félix Torres;, Fagner, Charles, Ryan Gustavo e Hugo; Yuri Alberto e Talles Magno - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: José Martínez e Héctor Hernández (seguem em dúvida devido à regularização da documentação dos atletas).