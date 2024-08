Jogo do Atlético-MG hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Atlético-MG briga por vaga nas quartas da Copa do Brasil. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (07), Atlético-MG e CRB se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas de final na Copa do Brasil. No jogo de ida, o confronto ficou empatado em 2x2, levando a decisão para a segunda partida, que será disputada na Arena MRV, a partir das 19h no horário de Brasília. O jogo terá transmissão apenas do Prime Video.

O Atlético não confirmou seu favoritismo no jogo de ida e teve que buscar uma desvantagem de dois gols para não sair com a derrota de Maceió. A equipe de Gabriel Milito ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro. Já o CRB ocupa atualmente a décima segunda posição na Série B do Brasileirão.

Gustavo Scarpa é uma das esperanças do Atlético para o jogo de hoje. Foto: Fernando Moreno/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre a partida entre Atlético-MG e CRB (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

Atlético-MG x CRB

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 19:00h;

📍 Local: Arena MRV, em Minas Gerais (MG);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽Prováveis escalações de Atlético-MG x CRB

Atlético-MG

Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia (Lyanco), Junior Alonso; Otávio, Alan Franco (Zaracho), Gustavo Scarpa; Guilherme Arana, Bernard; Paulinho e Eduardo Vargas. - Técnico: Gabriel Milito

Desfalques: Hulk e Alisson (lesionados). Fausto Vera (não pode jogar a competição).

CRB

Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Caio César e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon. - Técnico: Daniel Paulista

Desfalques: Willian Formiga (suspenso), Kleiton (já defendeu o Juventude nesta Copa do Brasil), Fábio Alemão (joelho), Heron (joelho), Rafael Bilu (ainda não foi inscrito na Copa do Brasil) e Vitinho (joelho).