Jacuipense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jacuipense e Bahia se enfrentam neste domingo (9), às 18h (horário de Brasília), no estádio Joia da Princesa, na Bahia. O confronto válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view) e TVE Bahia (tv aberta).

O Jacuipense venceu o jogo de ida por 2 a 1 e vai em busca da vaga para a final e de seu primeiro título baiano. A equipe está invicto na temporada, com seis vitórias e quatro empates.

O Bahia, por sua vez, precisa vencer o jogo por, pelo menos, dois gols de diferença para conquistar a vaga na final do campeonato. Durante a semana, o time também terá confrontos importantes pela terceira fase da Libertadores, contra o Boston River na quinta (13), e pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o CSA na próxima quarta (19).

Bahia venceu o The Strongest por 4 x 1 no placar agregado na segunda fase da Libertadores. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Confira as informações do jogo entre Jacuipense e Bahia pelo Campeonato Baiano

✅ FICHA TÉCNICA

JACUIPENSE X BAHIA

SEMIFINAL - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: estádio Joia da Princesa, na Bahia;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e TVE Bahia (tv aberta).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JACUIPENSE: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton, Alex Cazumba; Thiago, Amaral, Firmino; Flavinho, Cesinha, Caique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

BAHIA: Danilo Fernandes; Santiago Arias; Fredi (Kanu), David Duarte e Rezende; (Zé Guilherme); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Michel Araujo (Kayky) e Willian José.