Itália e Alemanha se enfretam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília) no Estádio San Siro, em Milão. O confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Nations League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

A Itália soma 13 pontos até o momento e ocupa a segunda posição do Grupo 2. Nos últimos cinco confrontos, a equipe comandada por Luciano Spalletti apresentou um bom desempenho, com três vitórias, um empate e uma derrota, justamente para a líder do grupo, a França, por 3 a 1.

Dimarco é o único desfalque italiano e nem chegou a ser convocado devido a uma lesão muscular. O lateral Cambiaso foi chamado, mas é dúvida.

A Alemanha, por sua vez, é a líder isolada do Grupo 3, com 14 pontos. A equipe soma seis partidas de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. O técnico Julian Nagelsmann terá que fazer mudanças no elenco titular e conta com vários desfalques para o jogo de ida: Ter Stegen, Havertz, Wirtz, Henrichs, Nmecha e Pavlovic.

Itália x Alemanha: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela UEFA Nations League (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)

Confira as informações do jogo entre Itália e Alemanha

✅ FICHA TÉCNICA

ITÁLIA X ALEMANHA

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA - UEFA NATIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Siro, em Milão;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fehcado) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali e Ruggeri; Barella e Retegui. Técnico: Luciano Spaletti.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstãdt; Andrich, Goretzka e Gross; Sané, Musiala e Kleindienst. Técnico: Julian Nageslmann.