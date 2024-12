Ipswich Town x Crystal Palace: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ipswich Town e Crystal Palace se enfrentam nesta terça-feira (3) pela 14° rodada da Premier League. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília), no estádio Portman Road, em Ipswich, no Reino Unido. O confronto será transmitido pelo Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

As duas equipes se encontram na parte de baixo da tabela e lutam contra o rebaixamento. O clube da casa, comandado por Kieran McKenna, ocupa a 19° posição, com apenas nove pontos acumulados. O Crystal Palace, por sua vez, está em 17º lugar, também com nove pontos. As campanhas são muito parecidas, cada clube conseguiu uma vitória, seis empates e seis derrotas.

<strong>Ipswich Town</strong> e <strong>Crystal Palac</strong>e se enfrentam nesta terça-feira (3) pela 14° rodada da Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

IPSWICH TOWN x CRYSTAL PALACE

14° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Portman Road, em Ipswich, no Reino Unido

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IPSWICH TOWN: Muric; H. Clarke, O’Shea, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Burns, Hutchinson, J. Clarke; Delap. Técnico: K. McKenna.

CRYSTAL PALACE: Henderson; Lacroix, Chalobah, Guehi; Munoz, Doucoure, Lerma, Mitchell; Eze; Nketiah, Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

