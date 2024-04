(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Internacional vai receber o Atlético-GO na noite deste domingo (28), às 20h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS, pela quarta rodada do Brasileirão, com transmissão do SporTV e do Premiere.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

As equipes apresentaram resultados distintos neste início de campeonato. O time gaúcho tem seis pontos em três jogos, enquanto o time baiano somou apenas um.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Atlético-GO - Brasileirão

4ª Rodada

🗓️ Data e horário: doming, 28 de abril de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA-SP) (árbitra). Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) (auxiliares). Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) (quarta árbitra) e Daiane Muniz (FIFA-SP) (VAR).

Pela primeira vez, equipe de arbitragem 100% feminina comanda uma partida da Série A.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL - (Técnico: Eduardo Coudet)

Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Thiago Maia, Maurício, Bruno Henrique e Gustavo Prado; Borré e Wesley

ATLÉTICO-GO - (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo. Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícus e Guilherme Romão. Rhaldney, Roni, Maguinho, Luiz Fernando e Shaylon; Emiliano Rodríguez

(Foto: Ricardo Duarte / Internacional)