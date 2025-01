Grêmio x Vitória da Conquista: onde assistir, horário e prováveis escalações

Grêmio e Vitória da Conquista se enfrentam neste domingo (5), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. A partida será válida pela primeira rodada do Grupo 21 da Copinha e terá transmissão ao vivo do Canal do Paulistão (Youtube).

O Grêmio chega confiante para a partida. No ano passado, a equipe conseguiu uma campanha extremamente positiva no Estadual da categoria sub-20 e busca o título inédito da Copinha. O Vitória da Conquista, por sua vez, faz apenas sua sexta participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Grêmio e Vitória da Conquista se enfretam neste domingo (5) (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Vitória da Conquista

1ª rodada - Grupo 21 - Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá

📺 Onde assistir: Canal do Paulistão (Youtube)

🕴️ Arbitragem: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP), Leonardo Augusto Villa (SP) e Amanda Matias Masseira (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Ygor; Igor Serrote, Nathan, Viery e Wesley Costa; Kaick, Tiago e Hiago; Alysson, Gabriel Mec e Guga (Jardiel). Técnico: Fabiano Daitx.

VITÓRIA DA CONQUISTA: Gabriel Bartelli; Jhonata Piu-Piu, Saulo Rodrigues, Guilherme Lima e Irlan Fernandes; Antônio Victor, Eliseu Sousa e Kaique Henrique; Clerson Macedo, Pablo Ruan e Luiz Kenedy. Técnico: Guilhermino Lima.