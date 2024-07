Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 28/07/2024 - 07:00

Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h, na Arena Condá, em Chapecó. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay) e conta com o Tempo Real do Lance!.

✅ FICHA TÉCNICA - Grêmio x Vasco



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena Condá

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Adson, Praxedes e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.