O Freiburg recebe o Borussia Dortmund neste sábado, às 10h30 (de Brasília), no estádio Europa-Park, pela 4ª rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão. No momento, o time da casa ocupa a oitava posição da competição com 6 pontos marcados. Já os aurinegros, que somam cinco pontos, estão uma posição atrás na tabela de classificação (9º lugar).