Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (25), em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga. A bola rola às 11h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion, com transmissão de OneFootball (aplicativo), Nosso Futebol (TV fechada) e Tik Tok (perfil @bundesligabr). Os mandantes ocupam a oitava posição do Campeonato Alemão com 27 pontos, enquanto os Bávaros lideram a competição com 45 pontos.

Tudo sobre o jogo entre Freiburg e Bayern (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Freiburg x Bayern de Munique

19ª RODADA - CAMPEONATO PERNAMBUCANO

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 11h30 (de Brasília);

📍 Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg, na Alemanha;

📺 Onde assistir: OneFootball (aplicativo), Nosso Futebol (TV fechada) e Tik Tok (perfil @bundesligabr);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FREIBURG (Técnico: Julian Schuster)

Florian Muller; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Max Rosenfelder e Christian Gunter; Patrick Osterhage, Max Eggestein e Ritsu Doan; Merlin Rohl, Vincenzo Grifo e Junior Adamu.

BAYERN (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise e Jamal Musiala; Kingsley Coman e Harry Kane.

