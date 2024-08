França x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelas Olimpíadas

(Foto: Pascal GUYOT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 10:39 • Rio de Janeiro

França e Argentina se enfrentam na manhã desta sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA), em jogo válido pelas quartas de final do futebol masculino das Olimpíadas 2024. O jogo terá transmissão ao vivo de SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Os franceses classificaram em primeiro no Grupo A, vencendo as três partidas, enquanto os argentinos passaram em segundo lugar no Grupo B, com seis pontos, atrás da seleção de Marrocos.

✅ FICHA TÉCNICA

França x Argentina

Quartas de final - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV e CazéTV

🟨 Arbitragem: Ilgiz Tantashev (UZB)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Arthur Elias)

Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.



ARGENTINA (Técnico: Montse Tomé)

Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Beltrán e Julián Álvarez.