Fluminense x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto válido pelo jogo ida da semifinal do Campeonato Carioca terá transmissão ao vivo da Band (canal aberto), Premiere (pay-per-view) e do canal GOAT (Youtube).

O Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil na última quarta (26) e vem muito confiante para o primeiro jogo da semifinal. Germán Cano é a principal referência do ataque Tricolor e já marcou sete gols marcados em nove partidas.

O Volta Redonda, por sua vez, foi a segunda melhor equipe na classificação geral, ficando atrás apenas do Flamengo. Após uma derrota por 2 a 0 para o Boavista na 11ª rodada, o técnico Rogério Corrêa terá força máxima para o confronto e pode dar trabalho para o Tricolor.

Cano e Canobbio comemoram gol do argentino marcado pelo Fluminense sobre o Águia de Marabá, na Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 2° de março de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Band (canal aberto), Premiere (pay-per-view) e do canal GOAT (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Lima, Arias, Riquelme Felipe (Serna), Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes

VOLTA REDONDA: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Patrick (Chay), Kelvin e Marcus Vinicius; Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.