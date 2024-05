Fluminense e Cerro Porteño se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense recebe o Cerro Porteño (PAR) nesta quinta-feira (16), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de ESPN e Star+ (streaming). O Tricolor lidera o Grupo A com oito pontos somados, enquanto os paraguaios estão em segundo lugar da chave, com cinco.



➡️ Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Cerro Porteño (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CERRO PORTEÑO

LIBERTADORES - GRUPO A - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de maio de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Cristián Navarro (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

➡️ Assine agora e assista esse e mais jogos da Liberta pelo Star+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima (Alexsander) e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos (Keno), Jhon Arias e Germán Cano.

CERRO PORTEÑO (Técnico: Manolo Jimenez)

Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Christian Javier Báez e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Gabriel Aguayo e Cecilio Domínguez; Federico Carrizo e Diego Churin.

Fluminense e Cerro Porteño se enfrentam no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores 2024 (Arte: Lance!)