(Brasileirão: CUIABÁ X INTER)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 31/05/2024 - 18:11

Neste sábado, a bola voltar a rolar pelo nos gramados do futebol brasileiro com o retorno do Brasileirão 2024. O Cuiabá recebe o Inter na Arena Pantanal, em partida válida pela 9ª rodada do campeonato brasileiro. O pontapé inicial vai ser dado às 18:30 e a transmisão será do SporTV Premiere. (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA:

🗓️ Data e horário: Sábado, 01 de junho de 2024;

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá.

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere 2;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES - CUIABÁ X INTERNACIONAL - BRASILEIRÃO:

Cuiabá

Walter; Railan, Bruno Alves, Gabriel e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Eliel (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta. (téc. Petit)

Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré (téc. Eduardo Coudet)

Brasileirão: CUIABÁ X INTER