Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão (MG), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é o líder do grupo C com sete pontos em quatro rodadas. Na campanha (duas vitórias, um empate e uma derrota), o Cabuloso fez seis gols e sofreu três. Apesar da invencibilidade no torneio, o Uberlândia está na última posição do grupo A, com seis pontos (uma vitória e três empates), além de cinco gols marcados e quatro sofridos.

No histórico do confronto, Cruzeiro e Uberlândia já se enfrentaram 94 vezes, com amplo domínio do Cabuloso. Ao todo, são 59 vitórias cruzeirenses contra 9 do Verdão, além de 26 empates. No último duelo, no Campeonato Mineiro de 2024, a Raposa venceu por 2 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Uberlândia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Uberlândia

5ª rodada — Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva

🖥️ VAR: Vinicius Gomes do Amaral

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro (Técnico: Wesley Carvalho)

Cassio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabigol.

❌ Desfalque: Dinenno

Uberlândia (Técnico: Marcelo Caranhato)

Thiago Braga; Douglas, Glauco, Rayne e Ruan; Jorge Magé, Guilherme Escuro e Michael Paulista; Jean Silva, Alison Mira e Fernandinho.

❌ Desfalque: Watson

