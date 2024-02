Em jogo válido pela quarta rodada do Mineiro, Cruzeiro e Patrocinense vão se enfrentar na tarde desta sexta-feira (9), às 16h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa é líder do Grupo A e ainda não perdeu nesta edição do Estadual, enquanto o adversário é o vice-líder do Grupo C. A partida terá transmissão de SporTV e Premiere.