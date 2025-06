Criciúma x Vila Nova: onde assistir, horário e prováveis escalações

Criciúma e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina. O confronto é válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão de ESPN e Disney+ (streaming).

As equipes estão em situação diferente na tabela de classificação do campeonato neste momento. Enquanto o Vila Nova ocupa a nona posição, com 16 pontos, o Criciúma está na zona de rebaixamento, em 17° lugar e com apenas nove pontos somados.

Ficha do jogo CRI VNO SÉRIE B 11ª RODADA Data e Hora segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina Árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VILA NOVA

11ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista): Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Zé Gabriel, Morelli, Léo Alaba e Gui Lobo; Diego Gonçalves e Nicolas.

VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerdo): Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Jean Mota e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Facundo Labandeira.

