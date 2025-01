Criciúma e Capitão Poço-PA se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 4 da Copinha. As duas equipes estão longe de exercer favoritismo na competição, mas planejam dar o primeiro passo com o pé direito na busca por uma vaga no mata-mata. A quarta chave do torneio é completada pelo Mirassol, representante paulista, e pelo Rio Branco, do Espírito Santo. O confronto terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Copinha 2025: entenda o impacto financeiro para clubes, empresas e cidades

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Capitão Poço

1ª rodada - Grupo 4 - Copinha

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🕴️ Arbitragem: Dener William da Silva (árbitro); Diego Morelli de Oliveira e Elias Cedraz Santiago Carneiro (auxiliares); Paulo Sergio dos Santos (quarto árbitro); Luiz Quirino da Costa (VAR)

🧠 Times que estão disputando a Copinha 2025

🧠 Times que estão disputando a Copinha 2025

A edição de 2025 contará com 128 equipes, representando todos os estados brasileiros. Clubes tradicionais como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos já confirmaram participação, além de times menores que buscam surpreender e ganhar visibilidade.

⚽ Jogos da Copinha 2025

A primeira fase será disputada em formato de grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase eliminatória. A partir das oitavas de final, os jogos serão realizados no sistema mata-mata, até a grande decisão no Pacaembu.

Além de promover o desenvolvimento dos jovens atletas, o torneio também é uma oportunidade para os clubes avaliarem suas categorias de base e identificarem promessas para o elenco profissional.

